Москва, 19 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. На пост председателя Московской городской думы седьмого созыва избран Алексей Шапошников (самовыдвиженец, член партии «Единая Россия»). Соответствующее решение было принято на первом заседании нового созыва законодательного собрания столицы 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избрание Алексея Шапошникова на пост председателя Московской городской думы седьмого созыва

За Шапошникова проголосовали 28 депутатов Мосгордумы. За второго кандидата — Елену Шувалову (КПРФ) свои голоса отдали 11 депутатов. При этом шесть бюллетеней для тайного голосования признали недействительными.

После оглашения итогов тайного голосования состоялась процедура вручения Шапошникову должностного знака председателя Мосгордумы.

«Обещаю каждому депутат Московской городской думы беспристрастность, а регламентные моменты будут решаться без политических элементов», — сказал Шапошников, вступив в должность.