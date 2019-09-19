Франция, 19 сентября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Мэр небольшого города в западной Франции обязал жителей быть счастливыми. Официально — на одну неделю в октябре, в течение которой им запрещается слушать грустную музыку или читать книги с плохим концом. Об этом сообщает AMNA.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

По случаю музыкального фестиваля «Счастливый город» мэр г. Эсар-ан-Бокаж (население — 9000 жителей) Фредди Рифо издал «формальный мандат», согласно которому испытанное на этом фестивале чувство должно своевременно доминировать.

Мэр подчеркнул, что если принять во внимание скорость, с которой способны распространяться негативные чувства, и «повышенный риск плохого настроения из-за осени», то тем важнее не пропускать на свою территорию таких людей, которые могли бы «блокировать выражение радости».

Рифо в своем «указе» также призывает запретить «депрессивную или грустную музыку, фильмы, рассказы или книги, которые плохо заканчиваются», одновременно призывая своих сограждан убедиться, что производство эндорфина, гормона счастья, у них увеличено, и «смеяться не менее трех раз в день».

Выступая перед СМИ, Рифо выразил сожаление, что в его стране существует так много зла, и уточнил, что хотел бы распространить хорошее настроение не только на жителей, но и гостей города.