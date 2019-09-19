Москва, 19 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. На пост председателя Московской городской думы выдвинуто два кандидата — Елена Шувалова (КПРФ) и Алексей Шапошников (самовыдвиженец, член «Единой России»). Оба претендента 19 сентября уже выступили перед коллегами по законодательному собранию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к процедуре тайного голосования

«В случае моего избрания обязуюсь соблюдать уважительное и равноправное отношение ко всем вам, сидящим в этом зале. Без жульнических методов протаскивания нормативно-правовых актов. Как кандидат на пост Мосгордумы не могу не сказать несколько слов по моему видению городской ситуации в рамках предоставленных мне законом возможностей сделаю все чтобы перекрыть насос, качающий налоги в карманы строительных и транспортных олигархов», — заявила Шувалова.

Коммунистка отметила, что в Москве необходимо создавать промышленное производство, а не использовать в качестве доходов «дороговизну квадратных метров» жилой и коммерческой недвижимости в столице. Также Шувалова заявила, что считает необходимым предоставить каждому депутату возможность работать на постоянной основе в Мосгордуме.

В свою очередь Шапошников в своём выступлении заострил внимание на политических аспектах работы Мосгордумы, призвав коллег избегать излишней политизации работы законодательного собрания столицы.

«Не надо политизировать работу Московской городской думы. Когда мы будем работать в вопросах городского хозяйство, я надеюсь, что свои политические амбиции мы будем оставлять за дверью зала, потому что вопросы эти касаются качества жизни москвичей. Нам предстоит интереснейшая пятилетка. У нас открывается новая историческая эпоха. В нашем созыве есть депутаты», — заявил кандидат на пост председателя Мосгордумы.

После этого был объявлен перерыв для тайного голосования по избранию председателя Мосгордумы.