Париж, 19 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день отношения России и Франции, вероятно, находятся на пороге нового этапа. Об этом в эфире телеканала CNews заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Kremlin.ru Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон на «Бизнес-диалоге Россия – Франция». Санкт-Петербург

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«Возможно, начинается новый этап в истории наших отношений», — сказал глава ведомства, при этом подчеркнул, что осторожен в своей оценке.

По словам Ле Дриана, атмосфера в отношениях с Россией стала лучше: «Мы хотим вместе заниматься конструктивными действиями».

Об этом говорят и тот факт, что президент Пятой Республики Эммануэль Макрон направится в Москву для участия в праздновании 75-й годовщины окончания войны 1939−1945 годов, а также прошедшая встреча главы государства с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне. Кроме того, глава французского внешнеполитического ведомства особо отметил встречи, которые состоялись у него и министра вооруженных сил Флоранс Парли в Москве. Ле Дриан назвал их полезными.

«Речь идёт в первую очередь об укреплении связей между гражданскими обществами двух стран. И определенные подвижки в этом наблюдаются», — приводит ТАСС слова министра.

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ри этом Ле Дриан отметил, что у Франции с Россией существует целый ряд конфликтов, разногласий. В частности по Украине, Сирии, ряд других. Подобная ситуация взаимного недоверия, по словам французского министра, не является полезной ни для одной из сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявляла, что французская сторона ждёт откровенного и требовательного диалога с Россией по основным геостратегическим вызовам.