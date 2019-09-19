Москва, 19 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Правительство России при формировании бюджета опирается на прогноз, который предполагает достижение целевых показателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства России на тему «Прогноз социально-экономического развития России на 2020−2022 годы».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Понятно, при формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные вещи, но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария», — заявил Медведев.

Менее консервативные оценки связаны с ожиданиями по ряду положительных тенденций в оценке: это касается мер повышения инвестиционной активности, структурных изменений, снижения административной нагрузки на бизнес, отметил премьер-министр.