Токио, 19 сентября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Токийский окружной суд 19 сентября признал невиновными бывших руководителей оператора АЭС «Фукусима-1» Tokyo Elecrtic Power в катастрофе на станции. Об этом сообщили на сайте японской телерадиокомпании NHK.

(сс) IAEA Imagebank АЭС Фукусима

Сообщается, что обвинялись три бывших руководителя, в том числе и экс-председатель компании. Их обвиняли в том, что они могли предвидеть обрушение цунами с высотой волны 15 метров на побережье и не предприняли заранее мер для предотвращения его последствий.

Суд решил, что трагедии в любом случае не удалось бы избежать.

Как передавало ИА REGNUM, катастрофа на «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Обрушившаяся на берег стихия вывела из строя комплексы по охлаждению. По этой причине в энергоблоках активная зона реакторов расплавилась и произошел взрыв. В результате аварии в окружающую среду произошел выброс большого количество радиоактивного вещества. В 2013 году АЭС была закрыта.