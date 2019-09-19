Официальная средняя зарплата в РФ вызывает недоумение – депутат Госдумы
Москва, 19 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Сказать, как на самом деле меняется размер заработной платы в РФ, нельзя, так как огромная часть населения РФ трудится либо вообще без оформления трудовых договоров, либо с их оформлением лишь на небольшую долю зарплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя выводы Росстата о том, что в РФ реальная начисленная заработная плата в России в годовом выражении выросла на 3%.
Однако, как подчеркнул Шеин, рабочий класс, продавцы, водители, сельхозрабочие, огромная доля строителей, значительная часть моряков работают либо вообще без официального оформления трудовых договоров, либо с оформлением их на небольшую долю заработной платы. Поэтому, по мнению Шеина, сказать, как на самом деле меняется в РФ заработная плата, нельзя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальная начисленная заработная плата в России в августе 2019 года сократилась на 2,8%, а в годовом выражении — выросла на 3%. За январь — август 2019 года реальная заработная плата выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.