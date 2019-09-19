Киев, 19 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Стратегической целью мирового сообщества должна стать «дезинтеграция России». Об этом сообщил посол Украины в Сербии Александр Александрович в своей статье, опубликованной 18 сентября на ресурсе Цензор.нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Дипломат уверен, что Россия в её нынешних границах и с её нынешними ресурсами не сможет стать «цивилизованным государством».

«Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательной конечной целью распад Российской Федерации. Это единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», — считает посол Украины в Сербии.

По его мнению, достичь поставленной цели можно без прямых военных действий, путём введения санкций против руководства РФ, ограничений для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запретов на продажу современных технологий и обрушения цен на нефть.

Напомним, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил сожаление, что Украина не может открыто объявить России войну, поскольку у неё нет ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал высказывания Турчинова «мрачным сумасшествием».

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