Боровск, Калужская область, 19 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Более 70 регионов России и делегации из 36 стран мира принимают участие в открывшемся 19 сентября в Калужской области на территории этнографического парка-музея «Этномир» международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калужской области стартовал международный форум потребкооперации «Хлеб, ты – мир»

В рамках форума состоится конгресс международного Союза пекарей и кондитеров, объединяющего около 40 национальных федераций пекарей и пройдёт открытый кубок России по хлебопечению. Профессионалы мирового уровня проведут мастер-классы с дегустацией по хлебопечению и кондитерскому делу. Важным событием форума станет всероссийская конференция, посвященная вопросам профессиональной подготовки кадров для отрасли.

В экспозиции выставки «Пекарь и кондитер» представлены ингредиенты, сырьё, оборудование и инструменты, упаковка, материалы и спецодежда для производителей хлебопекарной и кондитерской продукции. В ходе форума также пройдут агропромышленная выставка «Калужская осень — 2019» и автопробег автолавок.