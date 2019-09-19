Екатеринбург, 19 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. На Среднем Урале в 29,1% жилого фонда и в 58,9% социально значимых объектах появилось отопление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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На данный момент отопительный сезон стартовал в 88 из 94 муниципалитетов и городских округов региона.

В целом по области отапливается более 25 млн квадратных метров жилья и почти три с половиной тысячи объекта соцкультбыта, в том числе 664 школы, 924 детских сада и 669 больниц.

Отметим, что в Екатеринбурге к отоплению подключено 5% жилого фонда и чуть более 14% социально значимых объектов.