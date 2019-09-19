Москва, 19 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Росстат снова отчитался о снижении в России уровня безработицы — до 4,3% по итогам августа. Текущее значение показателя по уровню безработицы является историческим минимумом. Только радоваться здесь, на самом деле, нечему, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Почему? Потому что российский рынок труда устроен таким образом, что огромное количество людей занято на неполный рабочий день. Это могут быть градообразующие предприятия на грани выживания, закрыть которые сложнее, чем поддерживать на уровне искусственного дыхания, или, например, стратегические объекты.

Как бы то ни было, люди работают неполный день, получают, соответственно, только часть оклада от ставки. Выжить на такую сумму невозможно, и российские граждане ищут подработку или вторую полноценную работу.

В цифрах подобная занятость выглядит практически идеально, только она совершенно не отражает настоящего положения дел. Отсюда и отсутствие оптимизма по поводу наблюдений Росстата.

Что можно сделать в такой ситуации? Давно понятно, что рынок занятости в РФ требует структурных реформ — это как максимум. Как минимум он нуждается в создании новых рабочих мест с полной занятостью — но этого не будет, пока бизнес балансирует на грани выживания и не в состоянии конкурировать за рабочую силу.

Значит, решать проблему нужно «с головы», то есть с создания для бизнеса в России комфортных условий для работы. Похоже на фантастику, это правда, ну, а вдруг получится», — выказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля безработных граждан в России в августе 2019 года сократилась до 4,3% от экономически активного населения, что является историческим минимумом.

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