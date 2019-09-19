Рязань, 19 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Двум сельскохозяйственным организациям Михайловского района Рязанской области назначили штраф за гибель пчёл летом 2019 года. Проверку в отношении аграриев проводила прокуратура после обращения одного из пасечников. Установлено, что на предприятиях проводили обработку полей химикатами с нарушениями закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

ООО «Спутник» и ООО «Агро-Лидер» обрабатывали агрохимикатами поля с рапсом и ячменём. Земельные участки расположены в границах сёл Рачатники и Большое Свистово Михайловского района. Руководители не предупредили об обработке население, в том числе пасечников, которые в эти дни выпускали лётных пчёл. Насекомые погибли от отравления пестицидами.

Виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Решения вступили в законную силу.