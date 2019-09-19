Ереван, 19 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Правительство Армении приняло решение об открытии посольства в Израиле. Глава МИД Зограб Мнацаканян заявил на заседании правительства, сегодня, 19 сентября, что решение направлено на обеспечение присутствия Армении на госуровне, сохранение богатого исторического культурного и духовного наследия.

Тель-Авив

Посольство будет открыто в Тель-Авиве. Мнацаканян также проинформировал, что ведутся переговоры об открытии посольства Израиля в Армении, но эти два процесса не связаны друг с другом.