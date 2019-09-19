Тбилиси, 19 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. По итогам января-августа 2019 года экспорт из Грузии составил $2,41 млрд, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

За отчетный период объем грузинского экспорта в страны СНГ вырос на 24,2%, до $1,274 млрд, в страны Евросоюза — на 25,3%, до $571 млн. Основными импортерами грузинских товаров являются Россия, Азербайджан, Болгария, Украина и Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года объем внешнего торгового оборота Грузии составил $8,13 млрд. Экспорт вырос на 12,4%, до $2,41 млрд, импорт сократился на 4,4%, до $5,71 млрд.

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