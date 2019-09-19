Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В посёлке Пивань под Комсомольском-на-Амуре подросток метнул нож в школьного психолога, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

PublicDomainPictures Нож

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Нож попал женщине в голову, в лоб, но, по счастью, сильного вреда здоровью не причинил.

Подросток 13 лет состоит на учёте в полиции. Как отмечают педагоги, ранее агрессивных выходок за ним замечено не было. В администрации Комсомольского района журналистам ИА Хабаровский край сегодня рассказали, что бросок ножа в психолога у подростка получился совершенно случайно.

Директор школы, в которой произошёл инцидент, вообще от комментариев отказалась, сообщив лишь, что подросток находится на домашнем обучении, он пришёл в школу для встречи с психологом, что произошло ЧП и все «кому положено, обо всём знают».

Как сообщало ИА REGNUM, физрук-педофил в Якутии, на счету которого 29 изнасилований детей, получил 20 лет тюрьмы.