Москва, 19 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Уже через 10 минут после начала первого заседания Московской городской думы нового созыва у депутатов возникли нарекания к работе законодательного собрания столицы. Недовольство вызвала процедура формирования повестки первого заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Елена Шувалова на заседании Московской городской думы

В частности, депутат Елена Шувалова (КПРФ) обратилась к депутату Николаю Губенко (КПРФ), который на правах старейшего по возрасту представителя Мосгордумы ведёт первой заседание МГД, с вопросом относительно формирования повестки.

«Вы говорили об уважении к своим товарищам, но не понятно, как формировалась повестка дня, потому что не понятно, как возник оргкомитет, потому что собрания не было, голосование проходило в непонятном режиме, прошу пояснить ситуацию», — сказала Шувалова.

«Оргкомитет был организован по моей инициативе. Если вы внимательно посмотрите на состав оргкомитета, то в него вошли представители всех без исключения фракций», — ответил Губенко.

Однако на этом нарекания к формированию повестки не закончились. Депутат Сергей Митрохин («Яблоко») потребовал внести в повестку вопрос о политической ситуации в Москве.

«Вы сказали такие прекрасные слова о человечности, гуманности, само собой вытекает постановка вопроса о прекращении политических репрессии. Я к вам лично апеллирую, может быть вы эту тему обозначите. Помните, как в 1993 году начали с амнистии политзаключенных», — заявил Митрохин.

В ответ Губенко сообщил, что этот вопрос можно рассмотреть в последнем вопросе повестке — «Разное».