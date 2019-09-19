Барнаул, 19 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Рекомендации экспертов Минздрава РФ, обозначивших конкретные объемы алкоголя, ежедневное употребление которых несёт незначительный риск для здоровья, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник и кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

«Минздрав лишь озвучил мнение экспертов о допустимой ежедневной дозе алкоголя. А у экспертов разные мнения. Кроме этого, у каждого человека организм индивидуален, и поэтому подобные рекомендации госорган не вправе диктовать, он может лишь информировать о точке зрения экспертов», — считает Емешин.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на неназванных экспертов Минздрава РФ проинформировало, что употребление женщинами примерно 200 мл вина в день, а мужчинами — примерно 900 мл пива почти не связано с риском для здоровья.

Читайте также: Минздрав назвал допустимую ежедневную дозу алкоголя