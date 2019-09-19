Амман, 19 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. На пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии король Иордании АбдаллаII заявил, что если Израиль приступит к реализации идеи аннексии всех еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, то это станет «катастрофой». Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

World Economic Forum Абдалла ибн Хусейн

Иорданский король также добавил, что такой шаг сделает практически невозможным решение палестино-израильской проблемы на основе создания двух независимых государств. Кроме того, это «напрямую повлияет» на отношения Израиля и Иордании, Израиля и Египта, так как они поддерживают создание независимой Палестины. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Абдаллу II, назвав планы Израиля «неконструктивными».

Заявление короля Иордании было вызвано недавним предвыборным обещанием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину и территорию вокруг израильских поселений на Западном берегу. Израиль фактически контролирует эти территории после победы в арабо-израильской войны 1967 года.