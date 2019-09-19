Амман, 19 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел Королевства Иордания заявили, что 153 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании за период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В своем заявлении МВД Иордании также подтвердило, что оно привержено «добровольному возвращению сирийских беженцев на родину» и готово облегчить условия, необходимые к выполнению для отъезда из королевства.

В Иордании, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), зарегистрировано боле 650 тысяч беженцев из Сирии. Сама Иордания заявляет, что в общей сложности приняла в два раза больше — 1,3 миллиона человек с начала конфликта в Сирии в 2011 году.