Луганск, 19 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Сообщение о мощном взрыве поступило из Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник среди силовиков Луганской Народной Республики.

(сс) thomasstaub Взрыв

Сообщается, что происшествие случилось в ночь на 19 сентября в 00:15 (мск). Взрыв большой силы прогремел в столице ЛНР возле улицы Лугутинской. Есть подозрения, что были нанесены повреждения опорам автомобильного моста.

Данных о пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Народная милиция ЛНР отметила, что Киев продолжает наращивать количество боевой техники в зоне конфликта.