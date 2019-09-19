Взрыв возле опор моста прогремел в Луганске — СМИ
Луганск, 19 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Сообщение о мощном взрыве поступило из Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник среди силовиков Луганской Народной Республики.
(сс) thomasstaub
Взрыв
Сообщается, что происшествие случилось в ночь на 19 сентября в 00:15 (мск). Взрыв большой силы прогремел в столице ЛНР возле улицы Лугутинской. Есть подозрения, что были нанесены повреждения опорам автомобильного моста.
Данных о пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Народная милиция ЛНР отметила, что Киев продолжает наращивать количество боевой техники в зоне конфликта.