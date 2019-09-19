Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Вагон частного трамвая «Чижик», который работает в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, загорелся утром 19 сентября на пересечении проспектов Наставников и Энтузиастов. Здесь находится одна из остановок «Чижика».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай «Чижик»

Судя по кадрам видеозаписи, которые очевидцы выложили в соцсетях, открытое пламя возникло на крыше трамвая. Над вагоном поднимался черный дым.

«Стало холодать. У «Чижика» включили печку», — невесело шутят горожане.

Пострадавших в инциденте нет, все пассажиры успели выйти из вагона. Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Напомним, 1 сентября 2019 года Петербурге запустили два новых маршрута в рамках концессионного трамвайного проекта «Чижик».

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