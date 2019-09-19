Донецк, 19 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 14 раз открыли огонь по территории ДНР, сообщили 19 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Отмечается, что боевики ВСУ использовали миномёты калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под огнём украинских силовиков оказались населённые пункты Минеральное, Ясиноватая, Саханка, Новая Таврия, Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Петровское и район донецкого аэропорта.

Данных о пострадавших, а также о разрушениях гражданской инфраструктуры, не поступало.

В пресс-службе Народной милиции ДНР также отметили, что в районе населённого пункта Кирилловка зафиксировано использование средств радиоэлектронной борьбы группой 20-го отдельного батальона РЭБ ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 82 единицы боеприпасов в ходе 14 обстрелов.

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