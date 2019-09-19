Астрахань, 19 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Астраханской области уволены девять членов регионального правительства и сотрудников администрации губернатора. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующие распоряжения 18 сентября подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

В отставку отправлены и. о. министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева, и. о. заместителя председателя правительства Астраханской области — руководителя представительства губернатора при правительстве Российской Федерации Юрий Чаплин, и. о. заместителя председателя правительства— министра финансов Виталий Шведов, и. о. министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский, и. о. руководителя службы жилищного надзора — главного государственного жилищного инспектора Борис Харах, и. о. начальника управления документационного обеспечения администрации губернатора Павел Смолко, и. о. начальника управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Анна Дорофеева, и. о. начальника управления пресс-службы и информации администрации губернатора Светлана Мельникова и и. о. начальника организационно-контрольного управления администрации губернатора Алексей Царик.

Исполнять обязанности регионального министра культуры и туризма будет его первый заместитель Ольга Прокофьева, обязанности министра финансов — Елена Рязанова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Сергей Трушкин, главного государственного жилищного инспектора региона — Владимир Лунев, начальника управления документационного обеспечения администрации губернатора — Екатерина Айдина, обязанности начальника управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора возложили на Дину Тюлегенову.