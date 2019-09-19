Нью-Дели, 19 сентября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Исследование, проведенное The Hindu, показывает, что только 26% индийцев говорят на хинди как на родном языке. Стоит отметить, что понятие языка хинди включает в себя и родственные языки, их количество достигает 56 штук. Например, таким является распространенный в индийских штатах Бихар и Джаркханд язык бходжпури и раджастхани, также объединяющий многочисленные диалекты, распространенные преимущественно в штате Раджастхан.

(сс) Juan Antonio Segal Индия

Согласно проведенному исследованию, всего на языках группы хинди говорят 43% индийцев, но меньше половины из этого числа разговаривают на родственных чистому хинди диалектах или языках.

По информации индийского новостного агентства The Hindu, доля носителей в разных штатах Индии варьируется. Например, больше всего хинди распространен в северных штатах, в Уттар-Прадеш на нем разговаривает 94,1% населения, в Раджастхане — 89,4%, а в Бихаре — 77,5%.

С другой стороны, в южных штатах доля говорящих на хинди очень маленькая. В Керале она равняется 0,16%, а в штате Тамилнад — 0,55%.