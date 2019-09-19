Ереван, 19 сентября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Баку готов обменять находящихся под арестом в Азербайджане граждан Армении Карена Казаряна и Араика Казаряна на азербайджанцев, осужденных в Нагорно-Карабахской Республике.

Карен Казарян и Араик Казарян

«Мы готовы обменять Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева», — говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Госкомиссия отмечает, что обращение о готовности обмена направлено в соответствующие международные структуры 11 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Армении Карен Казарян приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы. Карен Казарян житель села Бердаван Тавушской области Армении — гражданское лицо, у которого проблемы со здоровьем. Он отказался на территории Азербайджана в июле 2018 года в неизвестных обстоятельствах (видимо, в результате того, что заблудился), однако в Азербайджане его считают диверсантом.

Между тем, 12 августа, приблизительно в 12:00, из военной части, расположенной в юго-восточном направлении Армии обороны Нагорного-Карабаха, при невыясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Казарян 2000 года рождения. Азербайджан заявил, что военнослужащий находится у них, и грубо нарушив нормы международного права, опубликовал фотографии военнослужащего.

Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров в 2014 году судом общей юрисдикции Нагорно-Карабахской Республики были приговорены к 22 годам и пожизненному заключению, соответственно, за убийство подростка, кражу, незаконное пересечение границы Нагорного Карабаха, хранение оружия и шпионаж, убийство офицера армянской армии. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений.