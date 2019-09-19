Иокогама, Япония, 19 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Варвара Флинк уступила Юлии Путинцевой из Казахстана в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке.

(сс) Keith Allison Варвара Флинк

Спортсменка из Казахстана буквально разгромила Флинк в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 13 минут. За это время Юлия Путинцева, являющаяся 36-й в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов. Варвара Флинк, занимающая в рейтинге WTA 149-е место, за этот же временной промежуток смогла реализовать один брейк-пойнт и четырежды ошиблась при подаче.

Счет личных встреч теннисисток стал 2:0 в пользу казахской спортсменки.

Отметим, соперницей Юлии Путинцевой в четвертьфинале станет бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака.