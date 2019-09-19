Москва, 19 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В России впервые открылась выставка «Звезды мирового балета объективе легендарного Сержа Лидо. 1930−1980-е годы», сообщается на сайте Мультимедиа Арт Музей.

Фотограф

С 18 сентября по 17 ноября можно увидеть коллекцию Пьера Паоло Косса, состоящую из работ Сержа Лидо — французского фотографа русского происхождения, который фотографировал звезд мирового балета. Ему позировали Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Серж Лифарь, Милорад Мишкович, Алисия Маркова, Марго Фонтейн, Морис Бежар, Марта Грэм, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и другие. Также в коллекцию входят портреты звезд мира искусства, оперы, кинематографа и театра: Жана Кокто, Эдит Пиаф, Игоря Стравинского, Пабло Пикассо, Жана Марэ, Марии Каллас, Бриджит Бардо, Пьера Кардена. На протяжении 40 лет Серж Лидо являлся официальным фотографом Каннского кинофестиваля.

Сергей Лидов родился в 1906 году в Москве, в 18 лет эмигрировал в Париж. Поступил в Сорбонну, получил степень политолога и начал работать в банке. Первый фотоаппарат ему подарила жена Ирена Каминская. Его первый фоторепортаж о танцовщицах из кабаре понравился главному редактору VU Люсьен Вогель, она согласилась напечатать снимки в своем журнале и посоветовала начинающему фотографу взять псевдоним — Серж Лидо.