Москва, 19 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Нефть снова подешевела 18 сентября, отметив минимумы вблизи отметки $63 за баррель, а затем вернулась в области между 100‑ и 200-дневными скользящими средними, где и находится на утренних торгах 19 сентября, предпринимая вялые попытки вернуться выше уровня $64, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Энтузиазм игроков по поводу масштабного сокращения добычи в Саудовской Аравии продолжает угасать, особенно после заверений властей в том, что производство будет полностью восстановлено к концу сентября и помощь коллег по ОПЕК не потребуется.

Дополнительное давление на рынок оказал отчет минэнерго США, который указал на рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей против прогноза снижения на 2,25 млн.

Несмотря на текущий медвежий настрой в сырьевом сегменте, потенциал снижения котировок выглядит ограниченным в силу сохраняющейся угрозы дальнейшего обострения напряженности на Ближнем Востоке. Трамп уже анонсировал ужесточение санкций в отношении Ирана, который обвиняется в атаках на нефтяную структуру Саудовской Аравии.

Впрочем, этот фактор не поспособствует и росту нефтяных цен, поскольку свидетельствует о нежелании американского лидера обострять конфликт и тем более переходит к военным действиям, что может сигнализировать об изменении тактики по мере приближения выборов 2020 года.

В краткосрочной перспективе главная задача Brent — удержаться над уровнем $63 за баррель, чтобы попытаться развить восходящий импульс, если, конечно, для этого найдется повод.

Текущая динамика выглядит нейтрально, но до конца недели не исключены новые всплески волатильности по мере поступления новостей с Ближнего Востока», — полагает эксперт.

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