Париж, 19 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сделал совместную фотографию с известным в прошлом английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Данное фото российский спортсмен разместил 19 сентября в своем Instagram.

Instagram.com/khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов с Дэвидом Бекхэмом

Также известно, что Нурмагомедов встретил Бекхэма на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между футбольными командами «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом», проходившем в Париже.

Отметим, Дэвид Бекхэм за время своей игровой карьеры выступал за такие команды как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Милан», «Пари Сен-Жермен», а также выступал за мужскую сборную Англии по футболу.