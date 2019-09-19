Минприроды повысило оценку запасов нефти в России
Москва, 19 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Стоимость российских запасов полезных ископаемых пересчитало министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ. По состоянию на конец 2018 года их стоимость составила 93,4 трлн руб., передает РБК со ссылкой на документы ведомства.
Самую большую долю в национальном достоянии составила нефть. Ее запасы по сравнению с данными за 2017 год выросли на 8,7% по объемам, но при этом стоимость скакнула на 88% — с 39,6 до 74,5 трлн руб.
Запасы газа были оценены в размере 14,1 трлн руб. (11,3 трлн руб. в 2017г), железную руду оценили в 1,2 трлн руб. (808 млрд руб. в 2017г), золото — в 614 млрд руб. (480 млрд руб. в 2017г), а алмазы — в 546 млрд руб. (505 млрд руб. в 2017).
Напомним, что впервые запасы России были оценены Минприроды в марте 2019 года. Тогда оценка была дана на основе данных 2017 года.