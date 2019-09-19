Москва, 19 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Стоимость российских запасов полезных ископаемых пересчитало министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ. По состоянию на конец 2018 года их стоимость составила 93,4 трлн руб., передает РБК со ссылкой на документы ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Самую большую долю в национальном достоянии составила нефть. Ее запасы по сравнению с данными за 2017 год выросли на 8,7% по объемам, но при этом стоимость скакнула на 88% — с 39,6 до 74,5 трлн руб.

Запасы газа были оценены в размере 14,1 трлн руб. (11,3 трлн руб. в 2017г), железную руду оценили в 1,2 трлн руб. (808 млрд руб. в 2017г), золото — в 614 млрд руб. (480 млрд руб. в 2017г), а алмазы — в 546 млрд руб. (505 млрд руб. в 2017).

Напомним, что впервые запасы России были оценены Минприроды в марте 2019 года. Тогда оценка была дана на основе данных 2017 года.