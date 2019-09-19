* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 19 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 15 боевиков Талибана (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) были ликвидированы в афганской провинции Нангархар на востоке страны 17 сентября. Об этом сообщает афганское информационное агентство Ариана Ньюс со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Military.com Национальная армия Афганистана

Согласно заявлению МВД Афганистана, совместная операция Сил безопасности страны была проведена в уезде Сорхруд. Как сообщает источник, среди 15 ликвидированных боевиков также были и два командира террористов.

МВД ИРА также заявило, что в ходе атаки было уничтожено несколько единиц тяжелого и легкого вооружения боевиков.

Представители талибов (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) к настоящему времени никак не прокомментировали данное сообщение.

Нангархар — провинция на востоке Афганистана с тяжелой обстановкой в сфере безопасности. На территории провинции действуют отряды террористов ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) и талибов (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ).