Уфа, 19 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Средний надой молока на одну фуражную корову с начала года в Башкирии превысил 4 тысячи килограммов. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

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По словам чиновников, этот на 121 кг больше, чем в 2018 году. По сообщению пресс-службы ведомства, в Учалинском, Чекмагушевском, Аургазинском и Мелеузовском районах Башкирии удои превысили пятитысячный рубеж.

Наибольшую прибавку по производительности коров в этом году дал Зианчуринский район. Там надои на корову к 18 сентября превысили 4900 килограммов, что на 1144 кг больше, чем в 2018 году.