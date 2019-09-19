Токио, 19 сентября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Японское автопредприятие Toyota представило модель Corolla последнего поколения, построенную на платформе TNGA. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Global.toyota Corolla Sport HYBRID G «Z» (2WD, options shown), Corolla Touring HYBRID WxB (2WD, options shown), Corolla HYBRID WxB (options shown)

Новинка будет продаваться на японском авторынке в кузове седан и универсал.

Благодаря новой платформе повысилась прочность конструкции автомобиля, снизился уровень шумов и вибраций, а также улучшилась управляемость.

Corolla нового поколения меньше предыдущей модели. Длина авто равна 4495 мм, а ширина — 1745 миллиметров. В качестве передней подвески у машины MacPherson.

Экстерьер авто стал более спортивным, а в салоне есть обновлённая мультимедийная развлекательная система с сенсорным экраном. Подушек безопасности у нового Corolla семь.

В моторную гамму, помимо бензиновых моторов, входит гибридный двигатель.

Напомним, для езды по бездорожью компания Toyota разработала специальную версию 205-сильного пикапа Land Cruiser 70 под названием Namib. Мотор внедорожника сочетается с 5-позиционной «механикой» и полным приводом.

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