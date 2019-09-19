Москва, 19 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. На заседании 18 сентября ФРС США снизила диапазон ставок по федеральным фондам до 1,75 — 2, 00%. Ожидаемое решение привело к усилению доллара США. Но в целом реакция рынков была ограниченной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курс доллара на локальном рынке на закрытии сессии был чуть выше отметки 64,25 руб. Курс евро завершил торговую сессию в районе 70,90 руб.

Нефтяные фьючерсы снизились в район $63 за баррель после того, как президент США дал указание существенно усилить санкции против Ирана, который подозревается в нанесении ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

Такое развитие событий снизило вероятность военного сценария развития событий.

Сегодня, 19 сентября, российский рубль продолжает оставаться в восходящем тренде, как к доллару США, так и к евро.

Дневной диапазон изменения цен для доллара США составит 63,90 — 64,60 руб. Евро не выйдет за границы 70,25 — 71,15 руб.», — считает эксперт.

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