Франкфурт-на-Майне, Германия, 19 сентября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Mando Corporation открыла во Франкфурте новый Европейский центр исследований и разработок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Центр исследований и разработок

По их словам, на открытии, состоявшееся 11 сентября, присутствовали глава Halla Group, представитель отдела разработок Hyundai Motor Group, глава Mando Corporation и другие заинтересованные лица.

Южнокорейская компания построила Европейский центр исследований и разработок в 2010 году, однако в этом году компания построила новое здание, расширив центр.

Известно, что в с помощью данного центра компания планирует расширить и укрепить свои возможности в области НИОКР.

Компания Mando Corporation в 1996 году открыла свой офис в Франкфурте-на-Майне, затем основала европейскую штаб-квартиру в Германии, построила предприятия в Польше и Турции, а также открыла научно-исследовательские центры во Франкфурте и Мендинге.