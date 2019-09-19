Ставрополь, 19 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о необходимости роста качества образования в школах региона. Он поручил краевому правительству разработать пятилетнюю региональную программу с рабочим названием «Дети», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Ставропольские дети должны быть самыми лучшими по качеству знаний, по получаемым оценкам на ЕГЭ. Тогда наш край ждёт большое будущее», — сказал Владимиров 18 сентября на заседании правительства региона.

Отдельным направлением будущей программы губернатор поручил сделать модернизацию учебных кабинетов биологии, информатики, физики и химии. Реализация программы должна начаться уже в следующем году.

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