Турочакский район, Алтай, 19 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа завершился апелляционный процесс по поводу незаконности продажи участка леса в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алтайский лес

В феврале 2017 года районная администрация продала ООО «Турочак» земли лесного фонда под видом сельскохозяйственных по цене 1,15 млн рублей. В надзорном органе отмечают, что минимальная кадастровая стоимость земельного участка составляла более 57 млн.

«Данное событие вызвало общественный резонанс в республике и требовало незамедлительных и действенных мер со стороны органов власти, в связи с чем в суд был направлен вышеуказанный иск, а на земли наложены обеспечительные меры, запрещающие их перепродажу и вырубку лесов», — сообщили в прокуратуре.

Однако Арбитражный суд республики в удовлетворении иска прокурору отказал, после чего была подана апелляция. В результате Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение суда первой инстанции и признал договор купли-продажи земли ничтожным.

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