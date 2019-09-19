* запрещённая в России организация

Могадишо, 19 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Командование африканским контингентом США (AFRICOM) заявило, что оно нанесло авиаудар по позициям террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной части Сомали, ликвидировав двух боевиков. По данным AFRICOM, авиаудар был совершен по целям к северу от портового города Кисмайо, столицы Нижней Джуббы, и террористы стали мишенью сразу после нападения на сомалийский патруль. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

«В координации с федеральным правительством Сомали Командование африканским контингентом США нанесло воздушный удар по повстанцам «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как они атаковали сомалийский военный патруль к северо-западу от Кисмайо, провинция Нижняя Джуба, Сомали, уничтожив двоих боевиков», — говорится в сообщении AFRICOM, опубликованном в Twitter.

В результате этого авиаудара гражданские лица не пострадали. Между тем, вооруженные силы регионального государства Джуббаленд в Сомали заявили, что в ходе их совместной операции были уничтожены более 15 боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Нижней Джуббы.