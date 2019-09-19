Чита, 19 сентября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Причину, по которой Забайкальский край оказался не готов к «мусорной» реформе, назвал член Общественной палаты региона Анатолий Старостин, выступая на круглом столе в Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ). Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Круглый стол «Мусорная» реформа в России: теория и практика — выход из тупика» прошел на площадке ЗабГУ 17 сентября.

«У нас основная проблема сейчас сводится к твердым коммунальным отходам, это и бытовой, и строительный мусор. По тем условиям, которые сложились в прошлом году, наш край оказался не готов к «мусорной» реформе. Потому что представленная региональным оператором «Олерон ++» схема утилизации отходов была отклонена. 21 сентября заканчиваются публичные обсуждения новой схемы, предложенной региональным оператором, и далее, если не будет серьёзных возражений от общественности, она будет принята», — сказал Старостин.

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В вузе отметили, что указанные обстоятельства привели к тому, что необходимые региону преобразования, задержались на целый год. Вместе с тем, отметили эксперты круглого стола, полностью решить проблему с отходами сможет лишь комплексный подход.

По словам московского эксперта Андрея Козулина, координатора национальной инициативы «Живые города» и руководителя корпоративных проектов «Bone Crusher», есть три основных фактора, от которых зависит решение мусорной проблемы.

В первую очередь необходимо изменение отношения жителей к сбору и утилизации мусора. Затем должно последовать создание соответствующей инфраструктуры — системы сортировки и вывоза твердых коммунальных отходов, строительство мусороперерабатывающих заводов, реконструкция очистных сооружений. Наконец, принципиальным является налаживание эффективного взаимодействия властных структур, населения и бизнеса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурса мусорным оператором в Забайкалье стала московская компания «Олерон ++». Но в начале 2019 года в виду ряда других проблем она так и не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы». Поэтому тогда ещё врио главы региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год.