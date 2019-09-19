Новосибирск, 19 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Создание видеоролика об экспортном и инвестиционном потенциалах Новосибирской области обойдётся бюджету региона почти в 4 млн рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

Согласно документации, фильмы должны появиться на нескольких языках — русском, английском, китайском и французском.

«Основными целями оказания услуг по созданию видеоматериалов об экспортном потенциале Новосибирской области является расширение международного сотрудничества, развитие внешнеторговой деятельности, увеличение несырьевого неэнергетического экспорта, экспорта услуг, а также привлечение инвестиций в Новосибирскую область», — говорится в документе.

Срок окончания — по 15 декабря 2019 года. Сумма — 3 999 900 рублей.

Заказчик — Министерство экономического развития Новосибирской области.