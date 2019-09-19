Тенькинский район, Магаданская область, 19 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Магаданская область лишилась очередного насёленного пункта — в Тенькинском городском округе закрыли посёлок имени Матросова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vladimir V. Nikulkin Брошенная деревня

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Постановлением от 27 августа правительство Магаданской области упразднило административно-территориальную единицу посёлок им. Матросова.

Ещё в 2010 году здесь оставалось жить всего 28 человек, в последующие годы он был расселён окончательно.

Посёлок имени Матросова основали в 1945 году для разработки Наталкинского золоторудного месторождения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке уже в течение нескольких лет идёт ликвидация малочисленных населённых пунктов, особенно расположенных в труднодоступных, отдалённых местах, в глубокой тайге. Содержать их нет средств и возможностей. Они по причине старости приходят в упадок.