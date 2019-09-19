Красноярск, 19 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В Красноярске следствие проверяет появившуюся в СМИ информацию о том, что учитель физкультуры одной из городских школ во время учебного процесса ударил первоклассника. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Также, по информации массмедиа, несколько учеников «в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога». При этом учитель физкультуры их действий не пресёк.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане было возбуждено уголовное дело в отношении учителя физкультуры сельской школы, подозреваемого в избиении ученика третьего класса.

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