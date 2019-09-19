Калужские депутаты первыми приняли закон о стимулировании переработки ТКО
Калуга, 19 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Калужская область стала первым регионом России, где был принят закон о стимулировании предпринимателей, занимающихся переработкой твёрдых коммунальных отходов. Об этом 18 сентября заявил на секции V международного экологического форума «Экопросвещение» глава комиссии по экологии и транспорту областного парламента Сослан Такаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области.
По словам руководителя парламентской комиссии, депутаты приняли ряд серьезных решений, направленных на экономическое стимулирование деятельности по охране окружающей среды в регионе. Среди них — предоставление субсидий и средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов природоохранной инфраструктуры областного значения, а также поддержку научных исследований в сфере экологии.
Главная цель изменений — это создание в области непрерывной системы экологического воспитания. Ведь, несмотря на активное развитие производственной сферы, Калужская область по-прежнему остаётся одним из самых экологически чистых регионов страны.