Калуга, 19 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Калужская область стала первым регионом России, где был принят закон о стимулировании предпринимателей, занимающихся переработкой твёрдых коммунальных отходов. Об этом 18 сентября заявил на секции V международного экологического форума «Экопросвещение» глава комиссии по экологии и транспорту областного парламента Сослан Такаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По словам руководителя парламентской комиссии, депутаты приняли ряд серьезных решений, направленных на экономическое стимулирование деятельности по охране окружающей среды в регионе. Среди них — предоставление субсидий и средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов природоохранной инфраструктуры областного значения, а также поддержку научных исследований в сфере экологии.

Главная цель изменений — это создание в области непрерывной системы экологического воспитания. Ведь, несмотря на активное развитие производственной сферы, Калужская область по-прежнему остаётся одним из самых экологически чистых регионов страны.