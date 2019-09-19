Белград, 19 сентября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе своего двухдневного визита в Германию заявила, что главная цель ее прибытия в республику — это укрепление отношений с Берлином, который является одним из важных партнеров Белграда. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Kt.gov.rs Ана Брнабич

Отвечая на вопрос журналиста по поводу того, ожидает ли она, что Германия может проявить «жесткую позицию» в отношении возможной демаркации границы между Сербией и Косово (в случае, если Белград и Приштина начнут переговоры об урегулировании своих споров), Брнабич заявила, что у нее нет подобных ожиданий.

Премьер Сербии подчеркнула, что невзирая на некоторые разногласия во внешней политике между Белградом и Берлином, Сербия стремится оставаться предсказуемым, искренним и преданным партнером для Германии.