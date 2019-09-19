Париж, 19 сентября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Французское автопредприятие Bugatti планирует выпустить новую модель внедорожника стоимостью 1 млн долларов (64,29 млн рублей), заявил глава компании Стефан Винкельманн. Об этом сообщается на сайте Сarmagazine.

Логотип Bugatti

«Новый автомобиль станет самым большим и самым дорогим автомобилем в своем классе», — отметил Винкельманн.

Он добавил, что внедорожник будет двухдверным четырехместным с большим клиренсом. Привод у авто будет 4×4.

Сообщается, что новинку оснастят гибридной силовой установкой мощностью порядка 1000 «лошадей». С места до 100 км/час кроссовер будет разгоняться менее чем за 3,6 с.

Напомним, ранее британский гонщик Энди Уоллес на гиперкаре Bugatti Chiron установил рекорд скорости. Уоллес смог набрать на спортивном авто 304,773 миль в час (около 490,5 км/ч).

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