Скопье, 19 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. 17 сентября глава Совета Европы Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Скопье, где провел встречи с первыми лицами государства.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Дональд Туск

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе пресс-конференции, последовавшей после встречи с премьер-министром страны Зораном Заевым, Туск заявил, что Северная Македония сделала со своей стороны всё для того, чтобы получить возможность для вступления в ЕС:

«Северная Македония одолела все препятствия для евроатлантической интеграции. Я уже высказал свою позицию в в июле, ваша страна сделала все, чтобы ожидать начала переговоров о вступлении в ЕС. Я хочу прямо сказать, что в Брюсселе не сомневаются в вашей нацеленности на установление верховенства права. Также мы знаем, что ваше правительство твердо намерено обеспечить продолжение работы Специальной прокуратуры», — заявил Туск.