Москва, 19 сентября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Бо́льшая часть йогуртов, которые представлены на российском рынке, действительно соответствует требованиям к безопасности молочной продукции. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по результатам проведённого исследования этого кисломолочного продукта питания.

Takeaway Йогурт

Специалисты изучили по 62 показателям качества и безопасности клубничные йогурты 26 торговых марок. Практически вся продукция изготавливалась в России.

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«Исследование показало, что даже фруктовый йогурт — это в основной массе доброкачественный продукт с точки зрения содержания в нём полезных для микрофлоры бактерий», — пояснили в организации.

Так, установлено, что в йогуртах нет ни антибиотиков, даже в следовых количествах, ни растительных жиров. Йогурты в большинстве случаев — натуральный продукт. Потребительские опасения, что фруктовые йогурты ненатуральны, напрасны, утверждают специалисты.

«Мы не нашли йогуртов со стабилизаторами в молочной составляющей. Обнаруженные в единичных случаях во фруктовой части консерванты были заявлены в маркировке. То же самое и с обнаруженным в одном случае красителем», — уточнили в Роскачестве.

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Однако по результатам испытаний эксперты зафиксировали группы бактерий кишечной палочки в продукции одной торговой марки. В Роскачестве пояснили, что причиной данного нарушения могут быть неcтерильные условия на прoизводстве.

Повышенным требованиям стандарта Роскачества соответствуют клубничные йогурты четырёх торговых марок — «Слобода», «Снежок», «Чудо» и «ЭкоВакино». Все эти товары — отечественного производства, а значит, смогут претендовать на российский Знак качества.