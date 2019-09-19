Сургут, Югра, 19 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) горели кафе, автомойка и гаражи. Спасатели эвакуировали людей из горящих зданий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО 19 сентября.

skeeze Пожар

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании, расположенном на перекрестке улиц Островского и Профсоюзов города Сургута, поступил в дежурную часть в 15:25 по местному времени 18 сентября.

Подразделения Сургутского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место через три минуты. Пламенем было охвачено кафе «Прожарка», огонь распространился на автомойку и гаражи. Внутри помещений находились люди.

Спасатели отправились в охваченные огнём здания в поисках пострадавших. Из офисных помещений второго этажа вывели 20 человек. На первом этаже помещения пять человек пытались самостоятельно отбиваться от огня. Их тоже спасли, троих передали на осмотр медикам.

В результате пожара кафе повреждено по всей площади. Автомойка цела, но покрыта сажей. Причина пожара выясняется.