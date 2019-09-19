Ташкент, 19 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Национальный мониторинг по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда пройдет с 25 сентября по 31 октября в Узбекистане, сообщает 19 сентября издание Kun.uz.

FrauLehrerin Хлопок

Отмечается, что мониторинг пройдет совместно с Национальной комиссией по противодействию торговли и принудительному труду. В рамках мониторинга разработаны специальные методические указания, вопросник по проведению интервью во время мониторинга и другие вспомогательные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября руководство Таможенного института Государственного таможенного комитета Узбекистана опровергло информацию об отправке своих курсантов на принудительные работы по сбору хлопка.

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