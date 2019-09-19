Нью-Дели, 19 сентября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и глава министерства внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что по всей стране будет проведена всеобщая перепись населения в целях борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом 18 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Амит Шах, выступая на митинге в городе Ранчи, штат Джаркханд, подчеркнул, что создание общего Национального реестра граждан Индии было одним из пунктов предвыборной программы Бхаратия джаната парти. По словам главы МВД южноазиатского государства, население Индии поддержало данную инициативу, проголосовав на всеобщих парламентских выборах 2019 года за БДП. Амит Шах добавил, что создание Национального реестра граждан Индии позволит покончить с нелегальной миграцией законными методами.

Напомним, что 31 августа 2019 года правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан для штата Ассам, из которой были исключены имена более 1,9 млн местных жителей. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра ассамцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн жителей штата Ассам.